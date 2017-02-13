Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
13 февраля 2017 г.

В Левокумском районе водитель погиб, врезавшись в дерево

Авария в Левокумском районе

10 февраля в 19 часов на первом километре автодороги «Бургун Маджары – Кумская долина» водитель автомашины «ВАЗ – 21061» нарушил ПДД, съехал с дороги и налетел на придорожное дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 42-летний житель Левокумского района умер на месте. Он не был пристегнут ремнем безопасности и ездил на разной «резине»- и летней, и зимней одновременно.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/v_levokumskom_rayone_voditel_pogib_vrezavshis_v_derevo_100500.html
Фотография к статье В Левокумском районе водитель погиб, врезавшись в дерево
Авария в Левокумском районе
Авария в Левокумском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
В Георгиевске задержали разбойника, напавшего на ювелирный магазин
В Ипатовском районе «КамАЗ» наехал на «МАЗ»
В Ставрополе в автомобильной аварии пострадали три человека
В Кочубеевском районе водитель «ВАЗа» не заметил пешехода в темноте
В Левокумском районе водитель погиб, врезавшись в дерево
Левокумский район
В Левокумском районе 47-летний мужчина украл коробку «Твиксов»
В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
Мужчина вернул долг после ареста ворот
На Ставрополье женщина закопала в подвале тела погибших в пожаре сыновей и скрылась
В Левокумском районе Ставрополья под колесами авто погиб пешеход

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!