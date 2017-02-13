В Левокумском районе водитель погиб, врезавшись в дерево

10 февраля в 19 часов на первом километре автодороги «Бургун Маджары – Кумская долина» водитель автомашины «ВАЗ – 21061» нарушил ПДД, съехал с дороги и налетел на придорожное дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 42-летний житель Левокумского района умер на месте. Он не был пристегнут ремнем безопасности и ездил на разной «резине»- и летней, и зимней одновременно.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_levokumskom_rayone_voditel_pogib_vrezavshis_v_derevo_100500.html