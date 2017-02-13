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13 февраля 2017 г.

В Кочубеевском районе водитель «ВАЗа» не заметил пешехода в темноте

Авария в Кочубеевском районе

11 февраля в 19 часов 30 минут на 245-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомашины «ВАЗ-21140» сбил пешехода, который вышел на проезжую часть вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 44-летний житель Андроповского района умер до приезда скорой помощи. Водитель – 64-летний житель соседней республики.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/v_kochubeevskom_rayone_voditel_vaza_ne_zametil_peshekhoda_v_temn_100501.html
Фотография к статье В Кочубеевском районе водитель «ВАЗа» не заметил пешехода в темноте
Авария в Кочубеевском районе
Авария в Кочубеевском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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