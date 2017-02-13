В Кочубеевском районе батюшка поговорил с родителями школьников о воспитании

В общешкольном родительском собрании в школе №14 села Заветного Кочубеевского района принял участие настоятель здешнего храма иконы Божией Матери «Скоропослушницы» иерей Владимир Никитинский. Повестка дня была и актуальной, и широкой: рассматривались вопросы духовно-нравственного воспитания детей, влияния компьютерных игр и общения в социальных сетях, проблемы религиозного экстремизма. Батюшка, обращаясь к родителям школьников, уделил особое внимание случаям возможного вовлечения молодежи в тоталитарные секты. А еще пожелал им терпения, душевных и телесных сил в непростом деле воспитания. Разговор получился полезный и по-человечески теплый.

http://www.stapravda.ru/20170213/v_kochubeevskom_rayone_batyushka_pogovoril_s_roditelyami_shkolni_100505.html