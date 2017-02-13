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13 февраля 2017 г.

В Ипатовском районе «КамАЗ» наехал на «МАЗ»

Авария в Ипатовском районе

12 февраля в 01 час ночи на 39 километре автодороги «Преградное — Тахта – Ипатово» водитель «КамАЗа», двигаясь с большой скоростью, въехал в стоящий у обочины «МАЗ», который припарковался для ремонта с включенной аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «КамАЗа», 26-летний житель Апанасенковского района, попал в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/v_ipatovskom_rayone_kamaz_naekhal_na_maz_100503.html
Фотография к статье В Ипатовском районе «КамАЗ» наехал на «МАЗ»
Авария в Ипатовском районе
Авария в Ипатовском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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