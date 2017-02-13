В Ипатовском районе «КамАЗ» наехал на «МАЗ»

12 февраля в 01 час ночи на 39 километре автодороги «Преградное — Тахта – Ипатово» водитель «КамАЗа», двигаясь с большой скоростью, въехал в стоящий у обочины «МАЗ», который припарковался для ремонта с включенной аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «КамАЗа», 26-летний житель Апанасенковского района, попал в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_ipatovskom_rayone_kamaz_naekhal_na_maz_100503.html