В Георгиевске задержали разбойника, напавшего на ювелирный магазин

Днем на пульт дежурного «Георгиевского» отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога», рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю. Мужчина в медицинской маске вошел в торговый зал ювелирного магазина и, угрожая посетителям и продавцам предметом похожим на пистолет, разбил витринное стекло, украв часть ювелирных изделий. Хозяин магазина попытался задержать злоумышленника, но это ему не удалось. Поймали вора бойцы группы задержания «Георгиевского» отдела вневедомственной охраны, которые практически мгновенно прибыли на место ЧП.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/v_georgievske_zaderzhali_razboynika_napavshego_na_yuvelirnyy_mag_100506.html