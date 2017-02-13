В Георгиевске переселенцы из аварийного жилья получили ключи от 23 новых квартир

В Георгиевске в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья были вручены ключи от 23 квартир в многоквартирном доме по улице Ленина, 100. В них переселятся 43 человека. Чуть позже в этот же многоквартирный дом из аварийного жилья переедут еще шесть человек, для переселения которых приобретены три квартиры.

На строительство этих 26 квартир из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и консолидированного бюджета Ставропольского края в общей сложности было направлено 29,63 миллиона рублей.

http://www.stapravda.ru/20170213/v_georgievske_pereselentsy_iz_avariynogo_zhilya_poluchili_klyuch_100489.html