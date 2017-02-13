В Ессентуках начата видеотрансляция строительства базы к ЧМ по футболу-2018

Первым из городов-курортов Кавминвод, где будут тренироваться участники Чемпионата мира по футболу, трансляцию со строящихся спорткомплексов начал Ессентуки.

Глава города-курорта Александр Некристов считает, что постоянный контроль (любой пользователь Интернета может в любое время включить трансляцию) позволит обеспечить «прозрачность» процесса и соблюдение мер безопасности.

Строительство тренировочной базы к ЧМ по футболу в Ессентуках обойдется в 160 миллионов рублей, которые поступят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. На четырех гектарах возводят стадион, оснащенный самыми современными техническими средствами и отвечающий всем требованиям ФИФА. Это – само поле с натуральным покрытием, трибуны, раздевалки. После чемпионата данный объект перейдет собственность города.

Сейчас на стройплощадке ежедневно работает до десяти единиц техники. С их помощью закладывают фундамент и возводят вертикальные панели. Как это происходит можно посмотреть на официальном сайте администрации города-курорта.

http://www.stapravda.ru/20170213/v_essentukakh_nachata_videotranslyatsiya_stroitelstva_bazy_k_chm_100486.html