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13 февраля 2017 г.

В Ессентуках начата видеотрансляция строительства базы к ЧМ по футболу-2018

В Ессентуках начали видеотрансляцию строительства тренировочной базы к Чемпионату мира по футболу 2018

Первым из городов-курортов Кавминвод, где будут тренироваться участники Чемпионата мира по футболу, трансляцию со строящихся спорткомплексов начал Ессентуки.

Глава города-курорта Александр Некристов считает, что постоянный контроль (любой пользователь Интернета может в любое время включить трансляцию) позволит обеспечить «прозрачность» процесса и соблюдение мер безопасности.

Строительство тренировочной базы к ЧМ по футболу в Ессентуках обойдется в 160 миллионов рублей, которые поступят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. На четырех гектарах возводят стадион, оснащенный самыми современными техническими средствами и отвечающий всем требованиям ФИФА. Это – само поле с натуральным покрытием, трибуны, раздевалки. После чемпионата данный объект перейдет собственность города.

Сейчас на стройплощадке ежедневно работает до десяти единиц техники. С их помощью закладывают фундамент и возводят вертикальные панели. Как это происходит можно посмотреть на официальном сайте администрации города-курорта.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170213/v_essentukakh_nachata_videotranslyatsiya_stroitelstva_bazy_k_chm_100486.html
Фотография к статье В Ессентуках начата видеотрансляция строительства базы к ЧМ по футболу-2018
В Ессентуках начали видеотрансляцию строительства тренировочной базы к Чемпионату мира по футболу 2018
В Ессентуках начали видеотрансляцию строительства тренировочной базы к Чемпионату мира по футболу 2018
Фото: adm-essentuki.ru
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В Ессентуках начата видеотрансляция строительства базы к ЧМ по футболу-2018
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