В Буденновске скоро будет введен в строй спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье»

В Буденновске завершается подготовка к вводу в строй спортивно-оздоровительного комплекса со сказочным названием «Лукоморье». Этой радостной новостью поделился руководитель главного спортивного ведомства края Роман Марков. Торжественное открытие запланировано провести в мае, а с начала учебного года комплекс должен заработать на полную мощность.

– Работа по передаче объекта в наше распоряжение уже проводится, мы приглашаем тренеров по зимним видам спорта, прежде всего фигурному катанию и хоккею, — поведал Роман Кимович.

Спорткомплекс «Лукоморье» общей площадью около 14 тысяч квадратных метров будет построен по соглашению между ПСК и одной из крупнейших нефтяных компаний страны. Кроме ледовой арены инфраструктура комплекса будет включать в себя два бассейна, универсальный зал для игровых видов спорта и тренажерный зал, в которых одновременно смогут заниматься около 600 спортсменов. На базе комплекса предполагается открыть методико-восстановительный центр для инвалидов.

http://www.stapravda.ru/20170213/v_budennovske_skoro_budet_vveden_v_stroy_sportivnoozdorovitelnyy_100479.html