Лидеры сборной России ставрополец Евгений Кузнецов, саратовец Илья Захаров, а также Виктор Минибаевиз из Электростали и москвич Александр Бондарь вошли в состав национальной команды на первые этапы Мировой серии по прыжкам в воду. «На трамплине у нас выступят Кузнецов/Захаров. Кузнецов, как финалист Олимпиады-2016, уже отобрался индивидуально на трамплине, Захаров может выступить, если получит допуск на техническом совещании, – цитирует «Р-Спорт» главного тренера сборной России Светлану Моисееву. – У девочек на трамплине выступят Кристина Ильиных/Надежда Бажина. Ильиных уже допустили, Бажина у нас будет прыгать еще и микст. На вышке будем пробовать пару Юлия Тимошинина/Валерия Белова, Тимошинина будет прыгать индивидуально и микст. На вышке в «синхроне» выступят Минибаев и Бондарь, будем пробовать эту пару, смотреть, что из этого получится».

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20170213/stavropolskiy_sportsmen_evgeniy_kuznetsov__odin_iz_liderov_sborn_100490.html