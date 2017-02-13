Ставропольский фотограф Валерий Мельников получил престижную международную премию World Press Photo

«Черные дни Украины» - серия работ ставропольского фотографа Валерия Мельникова выиграла самую престижную ежегодную международную премию World Press Photo. Это эмоциональные работы о рушащемся мире прямо под ногами обычных жителей.

Родившийся в 1973 году В Невинномысске и закончивший СГУ на факультете филологии и журналистике, В. Мельников начинал сввою карьеру в середине 90-х в «Губернских ведомостях». Потом получил предложение поработать в штате газеты «Коммерсант» в Москве. Затем в РИА Новости. Позднее ушел в МИА «Россия сегодня». Фотограф постоянно работает в опасных зонах. Среди его работ – восстание в Республике Мали 2013 года, сирийская гражданская война в 2012 году, Ливанская война в 2006 году, конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, захват заложников террористами в Ставропольском крае в 2001 году и в Беслане в 2004 году.

И хотя на счету фотографа 7 выставок, множество наград с 2010 по 2016 годы из разных стран (Россия, Япония, Грузия, Франция, Великобритания, США), узнав о победе, Валерий от переполняющих его эмоций с трудом заставил себя продолжить работу. Ведь он все еще находится в командировке на Донбассе, куда приезжал за последние два года не менее шести раз.

Помимо выставок и наград победителей ждет книга с их фотоработами, изданная на нескольких языках.

А церемония награждения пройдет в Амстердаме в Oude Kerk («Старая Церковь»), самой древней сохранившаяся церкви, созданной в готическом стиле.

П. ГРИН

http://www.stapravda.ru/20170213/stavropolskiy_fotograf_valeriy_melnikov_poluchil_prestizhnuyu_me_100536.html