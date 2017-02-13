Ставрополье представит достижения АПК в Ростове-на-Дону

Ставрополье готовится представить результаты импортозамещения на II Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который пройдет в апреле в Ростове-на-Дону.

Одним из центральных событий станет выставка достижений отечественного агропрома, где свою продукцию представят и предприятия нашего региона. На встрече будут подведены итоги исполнения программ импортозамещения и доктрины продовольственной безопасности страны. Об особенностях участия нашей делегации на этом престижном форуме шла речь на региональном совещании, которое провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

http://www.stapravda.ru/20170213/stavropole_predstavit_dostizheniya_apk_v_rostovenadonu_100510.html