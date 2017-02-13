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13 февраля 2017 г.

Ставрополье представит достижения АПК в Ростове-на-Дону

Сельское хозяйство

Ставрополье готовится представить результаты импортозамещения на II Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который пройдет в апреле в Ростове-на-Дону.

Одним из центральных событий станет выставка достижений отечественного агропрома, где свою продукцию представят и предприятия нашего региона. На встрече будут подведены итоги исполнения программ импортозамещения и доктрины продовольственной безопасности страны. Об особенностях участия нашей делегации на этом престижном форуме шла речь на региональном совещании, которое провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170213/stavropole_predstavit_dostizheniya_apk_v_rostovenadonu_100510.html
Фотография к статье Ставрополье представит достижения АПК в Ростове-на-Дону
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
коллаж В.КОВАЛЕНКО
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