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13 февраля 2017 г.

«Ставропольчанка-СКФУ» на седьмой строчке женской баскетбольной суперлиги России

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги России «Ставропольчанка-СКФУ» в Курске дважды уступила лидерам турнира команде «Динамо-Фарм» — 41:88 и 48:77.

В поездке по маршруту Москва — Сыктывкар — Курск «Ставропольчанка-СКФУ» одержала одну победу и потерпела пять поражений. 12 викторий в 28 играх расположили нашу команду на седьмой строке таблицы турнира из десяти коллективов.

21 и 22 февраля «Ставропольчанка-СКФУ» в краевом центре проведет сдвоенную встречу со столичной командой «МБА-2», у которой всего на одну победу больше при таком же количестве сыгранных матчей и пятая позиция в турнире.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170213/stavropolchankaskfu_na_sedmoy_strochke_zhenskoy_basketbolnoy_sup_100480.html
Фотография к статье «Ставропольчанка-СКФУ» на седьмой строчке женской баскетбольной суперлиги России
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ»
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ»
Фото: Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
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