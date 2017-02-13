«Ставропольчанка-СКФУ» на седьмой строчке женской баскетбольной суперлиги России

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги России «Ставропольчанка-СКФУ» в Курске дважды уступила лидерам турнира команде «Динамо-Фарм» — 41:88 и 48:77.

В поездке по маршруту Москва — Сыктывкар — Курск «Ставропольчанка-СКФУ» одержала одну победу и потерпела пять поражений. 12 викторий в 28 играх расположили нашу команду на седьмой строке таблицы турнира из десяти коллективов.

21 и 22 февраля «Ставропольчанка-СКФУ» в краевом центре проведет сдвоенную встречу со столичной командой «МБА-2», у которой всего на одну победу больше при таком же количестве сыгранных матчей и пятая позиция в турнире.

http://www.stapravda.ru/20170213/stavropolchankaskfu_na_sedmoy_strochke_zhenskoy_basketbolnoy_sup_100480.html