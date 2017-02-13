Православная выставка «Палитра добрых чувств» откроется в Пятигорске

Выставку с таким названием представляют ко Всемирному дню православной молодёжи, отмечаемому ежегодно 15 февраля, объединение «Юг-арт» краевого отделения Союза художников России и Пятигорская и Черкесская епархия. Более 20 молодых художников Ставрополья предложили вернисажу около 60 работ различных жанров. «Юг-арт» существует не так давно, с осени 2016-го. И одной из задач выставки, организованной по инициативе епархии, стала поддержка нового поколения талантов. Увидеть экспозицию можно в Молодёжном центре Спасского кафедрального собора Пятигорска .

http://www.stapravda.ru/20170213/pravoslavnaya_vystavka_palitra_dobrykh_chuvstv_otkroetsya_v_pyat_100504.html