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13 февраля 2017 г.

Православная выставка «Палитра добрых чувств» откроется в Пятигорске

Выставку с таким названием представляют ко Всемирному дню православной молодёжи, отмечаемому ежегодно 15 февраля, объединение «Юг-арт» краевого отделения Союза художников России и Пятигорская и Черкесская епархия. Более 20 молодых художников Ставрополья предложили вернисажу около 60 работ различных жанров. «Юг-арт» существует не так давно, с осени 2016-го. И одной из задач выставки, организованной по инициативе епархии, стала поддержка нового поколения талантов. Увидеть экспозицию можно в Молодёжном центре Спасского кафедрального собора Пятигорска .

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/pravoslavnaya_vystavka_palitra_dobrykh_chuvstv_otkroetsya_v_pyat_100504.html
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