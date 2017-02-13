Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках

Поисковики из Пскова обнаружили в селе Соловьи останки героя Великой Отечественной войны и медальон с надписью «Красноармеец Сопов Петр Афанасьевич, уроженец Краснодарского края, проживает в городе Ессентуки». Петр Сопов был призван на фронт 29 июня 1941 года. В 1944-м его признали пропавшим без вести.

Псковские поисковики нашли родных солдата. Его внучатый племянник не возражает против захоронения родственника в Ессентуках и сейчас решается вопрос о транспортировке останков солдата.

– Захоронение героя войны мы проведем накануне Дня Победы на Братском кладбище, где покоятся наши земляки, отдавшие жизнь за мирное небо. Мы сделаем все возможное, чтобы память о героях тех дней была жива, – заверил глава Ессентуков Александр Некристов.

http://www.stapravda.ru/20170213/ostanki_pogibshego_v_pskovskoy_oblasti_soldata_zakhoronyat_na_ro_100487.html