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13 февраля 2017 г.

Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках

Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках

Поисковики из Пскова обнаружили в селе Соловьи останки героя Великой Отечественной войны и медальон с надписью «Красноармеец Сопов Петр Афанасьевич, уроженец Краснодарского края, проживает в городе Ессентуки». Петр Сопов был призван на фронт 29 июня 1941 года. В 1944-м его признали пропавшим без вести.

Псковские поисковики нашли родных солдата. Его внучатый племянник не возражает против захоронения родственника в Ессентуках и сейчас решается вопрос о транспортировке останков солдата.

– Захоронение героя войны мы проведем накануне Дня Победы на Братском кладбище, где покоятся наши земляки, отдавшие жизнь за мирное небо. Мы сделаем все возможное, чтобы память о героях тех дней была жива, – заверил глава Ессентуков Александр Некристов.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170213/ostanki_pogibshego_v_pskovskoy_oblasti_soldata_zakhoronyat_na_ro_100487.html
Фотография к статье Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках
Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках
Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках
Фото: adm-essentuki.ru
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Останки погибшего в Псковской области солдата захоронят на родине в Ессентуках
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