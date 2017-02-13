Невинномысску угрожает подтопление домов из-за паводков и мусора

13 февраля планерку в Думе края провел первый заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Судавцов.

Все комитеты готовятся к очередному заседанию ДСК. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, подчеркнул, что одним из основных вопросов повестки станут изменения в бюджет 2017 года. Трансферты из федерального бюджета позволят значительно увеличить расходы краевого бюджета и сократить размер госдолга. Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отметил, что депутаты продолжат обсуждение механизма оплаты коммунальных ресурсов, используемых для содержания общедомового имущества.

Обсудили итоги выездного совещания, проведенного депутатами на тему возможных последствий паводков и половодья в руслах рек на территории Невинномысска. Из-за скопления мусора здесь создается угроза подтопления домовладений и других объектов. Заместитель председателя краевой Думы Виктор Гончаров высказал мнение о необходимости участия региона в связи с этим в федеральной целевой программе на условиях софинансирования.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20170213/nevinnomyssku_ugrozhaet_podtoplenie_domov_izza_pavodkov_i_musora_100532.html