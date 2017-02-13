Невинномысск продолжит взаимодействие с Фондом развития моногородов

В администрации Невинномысска состоялась рабочая встреча вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИ) Алексея Никитченко с инвесторами, реализующими свои проекты в городе, в том числе – по строительству молокозавода и кондитерской фабрики. После встречи в муниципалитете ее участники побывали на площадках будущих предприятий, также посетили региональный индустриальный парк (РИП) «Невинномысск».

Как сообщили в мэрии Невинномысска, созданный в целях диверсификации монопрофильной экономики города, РИП сегодня уверенно демонстрирует рост числа резидентов, здесь работают новые современные предприятия строительной и металлургической отраслей, логистики.

В тот же день в Ставрополе вопросы совместной реализации невинномысских инвестпроектов представители НИСИ и администрации Невинномысска обсудили с заместителем председателя правительства Ставропольского края -министром экономического развития Андреем Мургой и руководством Корпорации развития СК.

По итогам проведённой работы запланировано взаимодействие при подготовке заявок на выделение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Средства по их получению будут направлены на обустройство инфраструктуры II очереди регионального индустриального парка, других крупных инвестпроектов, реализуемых на территории Невинномысска.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170213/nevinnomyssk_prodolzhit_vzaimodeystvie_s_fondom_razvitiya_monogo_100498.html