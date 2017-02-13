100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
13 февраля 2017 г.

Невинномысск продолжит взаимодействие с Фондом развития моногородов

В администрации Невинномысска состоялась рабочая встреча вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИ) Алексея Никитченко с инвесторами, реализующими свои проекты в городе, в том числе – по строительству молокозавода и кондитерской фабрики. После встречи в муниципалитете ее участники побывали на площадках будущих предприятий, также посетили региональный индустриальный парк (РИП) «Невинномысск».

Как сообщили в мэрии Невинномысска, созданный в целях диверсификации монопрофильной экономики города, РИП сегодня уверенно демонстрирует рост числа резидентов, здесь работают новые современные предприятия строительной и металлургической отраслей, логистики.

В тот же день в Ставрополе вопросы совместной реализации невинномысских инвестпроектов представители НИСИ и администрации Невинномысска обсудили с заместителем председателя правительства Ставропольского края -министром экономического развития Андреем Мургой и руководством Корпорации развития СК.

По итогам проведённой работы запланировано взаимодействие при подготовке заявок на выделение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Средства по их получению будут направлены на обустройство инфраструктуры II очереди регионального индустриального парка, других крупных инвестпроектов, реализуемых на территории Невинномысска.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170213/nevinnomyssk_prodolzhit_vzaimodeystvie_s_fondom_razvitiya_monogo_100498.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
ВТБ Факторинг финансирует «Концерн Энергомера»
Невинномысск продолжит взаимодействие с Фондом развития моногородов
8 место в России по открытости бюджетных процессов у Ставрополья за 2016 год
В 2016 году Ставропольский филиал Россельхозбанка реализовал 800 монет
Ставропольпромстройбанк запустил программу привилегий «Мир друзей»
Власти
Депутаты краевой Думы оценили готовность Невинномысска к предстоящему паводку
150 млн рублей выделено на возведение и ремонт 9 домов культуры на Ставрополье
В сентябре Ставрополь сможет похвастать интерактивным музеем
С центром молодежного творчества и МФЦ ознакомился Андрей Мурга в Невинномысске
В Ессентуках подвели итоги работы Департамента Росприроднадзора по СКФО за 2016 год
Невинномысск
В Невинномысске осудили гендиректора предприятия за несоблюдение прав работников
Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне
В Невинномысске дан старт благотворительной акции «Импульс добра»
В Невинномысске мужчина украл у знакомой 5 тысяч рублей
В Невинномысске исчез мужчина, возвращавшийся из наркодиспансера

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!