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13 февраля 2017 г.

На Ставрополье женщину и четверых мужчин будут судить за похищение человека

В Советском районе завершено расследование уголовного дела в отношении женщины и четырех мужчин, обвиняемых в похищение человека. 15 сентября 2015 года обвиняемые, решив отомстить за высказанное потерпевшим оскорбление в адрес женщины, похитили его и поместили в одно из домовладений в селе Горькая Балка Советского района. Мужчине удалось убежать, когда похитители отлучились. Но 22 декабря «мстители» поймали беглеца и заперли в доме в том же селе. Когда потерпевший совершил еще один удачный побег, он написал заявление в правоохранительные органы. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_zhenschinu_i_chetverykh_muzhchin_budut_sudit_za_po_100497.html
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