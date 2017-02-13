На Ставрополье женщину и четверых мужчин будут судить за похищение человека

В Советском районе завершено расследование уголовного дела в отношении женщины и четырех мужчин, обвиняемых в похищение человека. 15 сентября 2015 года обвиняемые, решив отомстить за высказанное потерпевшим оскорбление в адрес женщины, похитили его и поместили в одно из домовладений в селе Горькая Балка Советского района. Мужчине удалось убежать, когда похитители отлучились. Но 22 декабря «мстители» поймали беглеца и заперли в доме в том же селе. Когда потерпевший совершил еще один удачный побег, он написал заявление в правоохранительные органы. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_zhenschinu_i_chetverykh_muzhchin_budut_sudit_za_po_100497.html