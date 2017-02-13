Турнир на кубок губернатора / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.
На Ставрополье сразились в баскетбол производственные коллективы
Прошли стартовые игры второго круга чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора.
В зоне «Ставрополь» по-прежнему в лидерах «Теплосеть» и «МКС», на третье место вышел михайловский «Вепрь». В зоне «КМВ» лидирует БК «Пятигорск», на втором месте невинномысский «Арнест», а третье делят «Теплорежим», БК «Ессентуки» и «ПГУ» (Пятигорск).
Игры следующего тура пройдут 19 февраля.
http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_srazilis_v_basketbol_proizvodstvennye_kollektivy_100523.html
Выбор читателей
16:38