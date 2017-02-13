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13 февраля 2017 г.

На Ставрополье переход дороги в неположенном месте стоил пенсионеру жизни

Авария в Иноземцево

10 февраля в 19 часов 30 минут на улице Гагарина поселка Иноземцево водитель «Нивы» сбил пешехода, переходившего дорогу по проезжей части дороги. Хотя пешеходный переход находился близко, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 64-летний пенсионер умер на месте. Водитель «Нивы» – 64-летний житель Пятигорска.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_perekhod_dorogi_v_nepolozhennom_meste_stoil_pensio_100499.html
Фотография к статье На Ставрополье переход дороги в неположенном месте стоил пенсионеру жизни
Авария в Иноземцево
Авария в Иноземцево
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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