На Ставрополье переход дороги в неположенном месте стоил пенсионеру жизни

10 февраля в 19 часов 30 минут на улице Гагарина поселка Иноземцево водитель «Нивы» сбил пешехода, переходившего дорогу по проезжей части дороги. Хотя пешеходный переход находился близко, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 64-летний пенсионер умер на месте. Водитель «Нивы» – 64-летний житель Пятигорска.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_perekhod_dorogi_v_nepolozhennom_meste_stoil_pensio_100499.html