100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Добро – дело наших рук
13 февраля 2017 г.

На Ставрополье пассажирка обокрала водителя на 67 тысяч рублей

Жительница Новопавловска, добираясь в Георгиевск на попутной грузопассажирской «Газели», воспользовалась невнимательностью водителя и украла из его борсетки 67 тысяч рублей. Неоднократно судимая гражданка попыталась скрыться, но была задержана. Украденные деньги вернули владельцу. Полицией доказана причастность женщины к четырем кражам продуктов и алкогольных напитков из магазинов Георгиевска. Общая сумма ущерба – около 20 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_passazhirka_obokrala_voditelya_na_67_tysyach_ruble_100468.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
На Ставрополье пассажирка обокрала водителя на 67 тысяч рублей
В Ставрополе ПАЗик столкнулся с маршруткой
В Георгиевске задержали разбойника, напавшего на ювелирный магазин
В Ипатовском районе «КамАЗ» наехал на «МАЗ»
В Ставрополе в автомобильной аварии пострадали три человека
Георгиевск
40 неправильных пешеходных переходов выявили в Георгиевске
Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» уступили в Перми, в Стерлитамаке – ничья
В Георгиевске переселенцы из аварийного жилья получили ключи от 23 новых квартир
В Георгиевске, адаптированный для инвалидов кинозал, начал показ фильмов
В Георгиевске задержали 20-летнего парня, который делал «закладки» наркотиков

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!