На Ставрополье пассажирка обокрала водителя на 67 тысяч рублей

Жительница Новопавловска, добираясь в Георгиевск на попутной грузопассажирской «Газели», воспользовалась невнимательностью водителя и украла из его борсетки 67 тысяч рублей. Неоднократно судимая гражданка попыталась скрыться, но была задержана. Украденные деньги вернули владельцу. Полицией доказана причастность женщины к четырем кражам продуктов и алкогольных напитков из магазинов Георгиевска. Общая сумма ущерба – около 20 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_passazhirka_obokrala_voditelya_na_67_tysyach_ruble_100468.html