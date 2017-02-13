На Ставрополье озимые культуры от ледяного дождя не пострадали

Очередная волна арктических холодов, пожаловавших на Ставрополье, не представляет никакой угрозы состоянию озимых зерновых.

Таково «заключение» последнего мониторинга за состоянием посевов сельскохозяйственных культур, который проводит министерство сельского хозяйства СК. По данным Ставропольского гидрометцентра, на минувшей неделе минимальная температура в крае доходила до -15°. Температура на узле кущения в среднем по краю до -1°, на северо-западе края до -6°. Это вполне приемлемо для зерновых, которые могут стойко переносить гораздо сильные понижения температуры. Опасность представляет ледяная корка, образовавшаяся после дождя, но в том случае, если продержится на полях четыре недели, пояснили специалисты регионального минсельхоза. В данном случае никакой угрозы нет, так как поля защищены снежным покровом, высота которого на сегодня от одного сантиметра (в Красногвардейском, Новоалександровском, Минераловодском. Советском, Георгиевском) до 15 сантиметров в Предгорном районе. Аграриев радует, что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в большинстве районов ожидается снег. В хорошем состоянии сегодня находится 34 процента вех посевов, удовлетворительном – около 55, плохом – более десяти. Картина примерно такая же, как и в прошлом году. По оценкам специалистов, многолетние насаждения и виноградники находятся в стадии покоя. Сложившийся температурный режим в целом отрицательного влияния на них не оказал. Вместе с тем вызывает опасение состояние косточковых культур.

Сформирован план сева яровых под урожай этого года. Предстоит засеять почти один миллион культур, что почти на 44 тысячи гектаров весомее прошлого года. Прибавка будет получена за счет технических и масличных культур, пояснили в краевом минсельхозе. В хозяйствах края подготовлено 83 процента от потребности. Темпы выше прошлогодних, когда в это же время было заложено 64 процента семенного фонда. Параллельно с подготовкой к весенней посевной крестьян ведут активную борьбу с мышевидными грызунами на полях, которых, по последним данным, нынче в полтора раза больше, чем в прошлом году. Обследовано более 2,3 миллиона гектаров, хлебные вредители обнаружены на полутора миллионе гектаров. В районах проводятся истребительные мероприятия против мышей и других опасных грызунов.

http://www.stapravda.ru/20170213/na_stavropole_ozimye_kultury_ot_ledyanogo_dozhdya_ne_postradali_100529.html