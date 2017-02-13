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13 февраля 2017 г.
Аптечная «война» / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

На «Аптечный склад» жалуются ставропольские аптекари

Аптечный склад

В адрес бизнес-омбудсмена Ставропольского края Кирилла Кузьмина поступило обращение от предпринимателей, занятых в фармацевтической сфере, с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны отдельных участников рынка. Они сообщили, что в регионе начала работать новая розничная сеть аптек-дискаунтеров, пришедшая из соседнего Краснодарского края.

Так, только за одиннадцать месяцев прошлого года в Ставрополе открылось 9 аптечных пунктов сети, а всего по краю 23. По мнению ставропольских аптекарей, новый игрок рынка использует недобросовестные методы конкуренции.

Бизнес-омбудсмен обратился в УФАС по СК с просьбой провести проверку сети аптек «Аптечный склад». По сообщению ведомства, ее результаты показали, что в действиях ООО «Апрель Кавказ» («Аптечный склад») выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Общество предупреждено, что наименование «Аптечный склад» не может быть использовано, так как может вводить в заблуждение потребителя. Кроме того, сети запрещается реализовывать продукцию по искусственно заниженным ценам.

Если не будут выполнены предписания ставропольского УФАС России, в отношении общества будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170213/na_aptechnyy_sklad_zhaluyutsya_stavropolskie_aptekari_100533.html
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