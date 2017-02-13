Марафон «Онегин» наизусть» к Дню памяти Пушкина провели в Пятигорске

К Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина в Пятигорске приурочили масштабный поэтический марафон. В течение двух дней более 500 пятигорчан, а также жителей соседних городов и районов читали наизусть роман в стихах «Евгений Онегин».

Всего в процессе подготовки к марафону томик Пушкина взяли в руки и перечитали «энциклопедию русской жизни» порядка двух тысяч человек.

– Александр Сергеевич облек «Евгения Онегина» в такую форму, которая идеально подходит для массового литературного марафона, – отметила автор идеи, член общественного совета города-курорта Зоя Выхристюк. – Половину из восьми глав вполне можно прочитать за один день, вторую половину – за второй. А наличие почти 400 строф позволяет практически каждому прочитать «свой» отрывок. Да и по содержанию роман интересен людям разного возраста.

Идею эту с энтузиазмом воспринял ректор Пятигорского госуниверситета Александр Горбунов. Иначе и быть не могло, поскольку в ПГУ создан и успешно функционирует «Институт Пушкина», который «продвигает» русский язык и литературу в различных странах мира. Деятельно поддержали марафон Дума и администрация города-курорта, а также общественные организации и предприниматели. Фирма, специализирующаяся на рекламе, изготовила огромную копию прижизненного портрета Пушкина кисти Ореста Кипренского. Так что всех поднимавшихся по широкой лестнице на третий этаж Центральной городской библиотеки встречал пронзительный взгляд поэта, а также молодые люди и девушки в костюмах начала XIX века.

Вдохновенные слова о поэте на открытии марафона произнесла заслуженный учитель РФ Зинаида Тер-Татевосянц. В этом году ей исполняется 80 лет, но она помнит всего «Евгения Онегина» наизусть. С 1983-го, когда в Пятигорске воздвигли бюст Пушкина, Зинаида Александровна каждый год в День памяти поэта проводит возле него поэтические митинги. Состоялся он и нынче.

Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева приветствовала участников поэтического марафона от имени губернатора Владимира Владимирова. Она прочитала наизусть XXV строфу «Евгения Онегина» и призналась, что эти строки вернули ее в детство:

– Несмотря на то что прошло 180 лет со дня гибели Александра Сергеевича, он является нашим современником. С младенческого возраста мы слушаем сказки Пушкина. Его произведения – это наше детство, наша юность, наша любовь. Это нравственность, достоинство, честь и любовь к Отечеству. Надеюсь, что юные чтецы пронесут особенное отношение к гению русской литературы через всю свою жизнь.

В адрес марафона «Онегин» наизусть» поступила приветственная телеграмма заместителя председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Ольги Казаковой: «Спасибо городу, где создают новые культурные традиции. Желаю, чтобы поэтический праздник в память о великом поэте принес каждому его участнику настоящую интеллектуальную радость».

Читали роман и ветераны. Старшему из чтецов уже исполнилось 85 лет. Чтобы не повторяться, каждый специально к марафону выучил отдельную строфу. Многие волновались, а ну как возраст и здоровье подведут, поэтому запаслись «шпаргалками». Но в них не заглядывали. Впрочем, даже если бы кто-то и сбился, ему тотчас помогли бы специально подготовленные суфлеры. Полсотни школьников выучили по десятку строф. Накануне их протестировали и убедились: ребята знают текст назубок.

Ветеранов, школьников и военнослужащих у микрофона сменили студенты пятигорских вузов. Причем не только россияне, но и молодые люди, приехавшие в Пятигорск из разных стран. Они блестяще справились с непростой задачей: выучить наизусть стихотворный текст на чужом языке и верно передать заложенные в нем оттенки чувств.

Заключительную, восьмую главу романа, прочитали преподаватели и директора школ во главе с руководителем управления образования города Натальей Васютиной.

Затем организаторы каждому участнику марафону вручили памятную медаль. Если удастся найти средства, то по итогам акции они намерены издать книгу, которая будет называться «Евгений Онегин» в Пятигорске».

http://www.stapravda.ru/20170213/marafon_onegin_naizust_k_dnyu_pamyati_pushkina_proveli_v_pyatigo_100495.html