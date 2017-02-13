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13 февраля 2017 г.

Депутаты краевой Думы в Невинномысске искали решение проблемы берегоукрепления

Выездное совещание двух комитетов Думы СК прошло в Невинномысске: по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, а также по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутаты обсудили непростую ситуацию, сложившуюся из-за изменения русел рек Кубани и Большого Зеленчука.

Особое беспокойство вызывают окрестности улиц Трудовая-Торговая в поселке Низки, место слияния Кубани и Большого Зеленчука, район старого кладбища в городском поселке Красная Деревня – территории, где в предстоящий летний паводок крутые берега Кубани могут обрушиться и наделать немало бед. Проблема заключается в том, что в руслах рек много лет не проводились так называемые регуляционные работы. Как результат – Кубань и Большой Зеленчук в период паводка меняют направление, «съедая» в иных местах за лето до двух десятков метров берега.

И в том, что ситуация серьезная, участники выезда убедились воочию. По итогам обследования состоялось совещание, провел которое заместитель председателя краевой Думы Виктор Гончаров. Депутаты пришли к мнению, что сначала нужно заактировать, какие организации отвечают за тот или иной участок русла (например, в районах расположения переходных газопроводов и т.д.). Пока что в этом деле неразбериха.

Отдельный вопрос – проведение регуляционных работ по очистке рек от гравия, стволов деревьев, пней. Еще лет десять назад здесь проблем особых и не было – после составления несложного проекта тот же гравий при помощи бульдозеров, экскаваторов сгребался и вывозился. По нынешнему же законодательству наносной речной гравий – собственность государства. Любые действия с ними можно предпринимать только после прохождения ряда согласований с различными структурами.

Серьезная проблема – проектирование берегоукрепительных работ. Здесь, несмотря на дефицит времени, придется привлекать специализированные институты, организации.

Во время выездного совещания была достигнута четкая договоренность между представителями краевой власти, муниципалитета, федеральных ведомств (например того же Кубанского водного управления) – работать над ликвидацией проблемы все перечисленные стороны будут при постоянном взаимодействии, помогая друг другу.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170213/deputaty_kraevoy_dumy_v_nevinnomysske_iskali_reshenie_problemy_b_100519.html
Фотография к статье Депутаты краевой Думы в Невинномысске искали решение проблемы берегоукрепления
Одно из мест, где Кубань подмывает берег, – городской поселок Красная Деревня в Невинномысске
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