Ассоциация иностранных студентов отдохнула в Архызе

О всесезонном горнолыжном курорте Архыз теперь узнают в Анголе, Замбии, Габоне, Республике Кот-д’Ивуар, Сирии, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и на Украине.

Представители этих стран – активисты Ассоциации иностранных студентов Северо-Кавказского федерального университета – совершили путешествие в горы в рамках сотрудничества вуза с АО «Курорты Северного Кавказа». Лицом к лицу встретиться с русским холодом решились 25 человек из 6 институтов и подготовительного отделения СКФУ.

В горах гостей встретили по-кавказски гостеприимно. Получив бесплатно сноуборды и лыжи в прокатном пункте, Янник Нкоан из Габона и Аскар Рустамов из Таджикистана поразили сверстников спортивными талантами. Незабываемыми впечатлениями были наполнены экскурсия по великолепным окрестностям, подъем по канатной дороге, веселые спуски с гор на тюбингах, катание на лыжах и сноуборде. А самыми душевными были, конечно, вечерние посиделки с гитарой.

Можно не сомневаться, восхищенные Кавказом парни и девушки обязательно расскажут о своем необыкновенном путешествии, а со временем Архыз станет для иностранных туристов такой же точкой притяжения, каким уже является Эльбрус, высочайшая вершина Европы.

http://www.stapravda.ru/20170213/assotsiatsiya_inostrannykh_studentov_otdokhnula_v_arkhyze_100308.html