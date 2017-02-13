100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
13 февраля 2017 г.
Переходы вне стандарта / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

40 неправильных пешеходных переходов выявили в Георгиевске

40 пешеходных переходов в Георгиевске не соответствуют требованиям национальных стандартов. Это выяснилось во время проверки, которую провели сотрудники Георгиевской межрайонной прокуратуры совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Георгиевский». Из 40 нестандартных пешеходных переходов 28 расположены непосредственно возле детских образовательных учреждений. Что же не соответствует стандарту? Отсутствует горизонтальная дорожная разметка или она сделана неправильно, нет ограждений, переходы возле образовательных учреждений не оборудованы светофорами. Межрайонный прокурор внес в адрес и. о. главы администрации Георгиевска представление об устранении нарушений закона, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170213/40_nepravilnykh_peshekhodnykh_perekhodov_vyyavili_v_georgievske_100522.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
40 неправильных пешеходных переходов выявили в Георгиевске
В Ставрополе поймали земельных аферистов
За три дня на Ставрополье с тонировкой стекол расстался 281 водитель
Почти 5 тысяч нарушений природоохранного законодательства выявлено на Ставрополье
В Кировском районе мужчину задержали за предложение взятки
Георгиевск
На Ставрополье пассажирка обокрала водителя на 67 тысяч рублей
В Георгиевске задержали разбойника, напавшего на ювелирный магазин
Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» уступили в Перми, в Стерлитамаке – ничья
В Георгиевске переселенцы из аварийного жилья получили ключи от 23 новых квартир
В Георгиевске, адаптированный для инвалидов кинозал, начал показ фильмов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!