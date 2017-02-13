40 неправильных пешеходных переходов выявили в Георгиевске

Переходы вне стандарта / «Ставропольская правда» от 14 февраля 2017 г.

40 пешеходных переходов в Георгиевске не соответствуют требованиям национальных стандартов. Это выяснилось во время проверки, которую провели сотрудники Георгиевской межрайонной прокуратуры совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Георгиевский». Из 40 нестандартных пешеходных переходов 28 расположены непосредственно возле детских образовательных учреждений. Что же не соответствует стандарту? Отсутствует горизонтальная дорожная разметка или она сделана неправильно, нет ограждений, переходы возле образовательных учреждений не оборудованы светофорами. Межрайонный прокурор внес в адрес и. о. главы администрации Георгиевска представление об устранении нарушений закона, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170213/40_nepravilnykh_peshekhodnykh_perekhodov_vyyavili_v_georgievske_100522.html