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10 февраля 2017 г.

За три дня на Ставрополье с тонировкой стекол расстался 281 водитель

Госавтоинспекция края подвела итоги операции «Тонировка», которая проводилась с 27 по 29 января. За это время был составлен 281 административный материал на владельцев авто, которые вопреки закону не избавились от пленочного покрытия на стеклах. В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции нашли в транспортном потоке 89 водителей с признаками опьянения, еще 200 водителей оказались неплательщиками «автоштрафов», отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В.Алова
http://www.stapravda.ru/20170210/za_tri_dnya_na_stavropole_s_tonirovkoy_stekol_rasstalsya_281_vod_100469.html
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