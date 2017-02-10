За три дня на Ставрополье с тонировкой стекол расстался 281 водитель

Госавтоинспекция края подвела итоги операции «Тонировка», которая проводилась с 27 по 29 января. За это время был составлен 281 административный материал на владельцев авто, которые вопреки закону не избавились от пленочного покрытия на стеклах. В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции нашли в транспортном потоке 89 водителей с признаками опьянения, еще 200 водителей оказались неплательщиками «автоштрафов», отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В.Алова

http://www.stapravda.ru/20170210/za_tri_dnya_na_stavropole_s_tonirovkoy_stekol_rasstalsya_281_vod_100469.html