Внеплановая проверка ставропольской многоэтажки выявила множество нарушений

ООО «УК «Сервис-Юг», по мнению большинства жильцов дома № 48/2 по ул. Пирогова в Ставрополе, неудовлетворительно выполняло свои обязанности по предоставлению коммунальных услуг и управлению имуществом дома. Поэтому начальник краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко вместе с сотрудниками Стройжилнадзора без предупреждения провел обследование подвалов, фасада и подъездов. Множество нарушений показала проверка: от плачевного состояния имущества до отсутствия горячей воды. Кроме того, вопреки жилищному законодательству, не составлены обязательные договоры аварийно-диспетчерского обслуживания.

ООО «УК «Сервис-Юг» грозит штраф по административному правонарушению. Также компания должна следовать выданным предписаниям: заключить договоры и предложить собственникам ремонт для устранения всех неполадок.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170210/vneplanovaya_proverka_stavropolskoy_mnogoetazhki_vyyavila_mnozhe_100464.html