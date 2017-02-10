100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Почему в Ставрополе горят домофоны?
10 февраля 2017 г.

Внеплановая проверка ставропольской многоэтажки выявила множество нарушений

ООО «УК «Сервис-Юг», по мнению большинства жильцов дома № 48/2 по ул. Пирогова в Ставрополе, неудовлетворительно выполняло свои обязанности по предоставлению коммунальных услуг и управлению имуществом дома. Поэтому начальник краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко вместе с сотрудниками Стройжилнадзора без предупреждения провел обследование подвалов, фасада и подъездов. Множество нарушений показала проверка: от плачевного состояния имущества до отсутствия  горячей воды. Кроме того, вопреки жилищному законодательству, не составлены обязательные договоры аварийно-диспетчерского обслуживания. 

ООО «УК «Сервис-Юг» грозит штраф по административному правонарушению. Также компания должна следовать выданным предписаниям: заключить договоры и предложить собственникам ремонт для устранения всех неполадок.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170210/vneplanovaya_proverka_stavropolskoy_mnogoetazhki_vyyavila_mnozhe_100464.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
Внеплановая проверка ставропольской многоэтажки выявила множество нарушений
Извещения о срочной поверке счётчиков водоснабжения в Ставрополе распространяют коммерсанты
Плата за ОДН – способ заработка для УК, считают ставропольские депутаты
Как жителям старого дома дали воду, благодаря «Ставропольской правде»
В центре Невинномысска устранили утечку на тепловой сети
Ставрополь
Преступников, ограбивших банк в Ставрополе, ищут
В Ставрополе прошла олимпиада по ОБЖ среди школьников
Ставропольпромстройбанк запустил программу привилегий «Мир друзей»
Ставропольскому композитору Виктору Кипору исполнилось 65 лет
55-летие музея изобразительных искусств – одно из самых ярких событий культурной жизни Ставрополя

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!