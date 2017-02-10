В управлении судебных приставов по Ставрополью подвели итоги года

Чтобы за погонами было видно лицо / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В прошлом году каждый пристав Ставропольского управления ФССП взыскал с должников 9 млн рублей. Эти данные привел на заседании общественного совета, функционирующего при управлении, главный судебный пристав края Николай Коновалов. На заседании подвели итоги работы совета, утвердили его новый состав и план работы на 2017 год. Все вопросы обсудили, проголосовали единогласно.

Но традиционно самое интересное обсуждали вне официального мероприятия. Так уж сложилось, что общественный совет при УФССП России по краю – это, по большому счету, и общественное формирование, и клуб единомышленников, которые всегда могут поделиться чем-то интересным и, не побоюсь этих слов, общественно значимым. Во всяком случае, я, журналист, ухожу с заседаний с заметками, которые зачастую становятся темами материалов.

В этот раз Н. Коновалов поднял вопрос об открытости ведомства. Сложный и трудновыполнимый. В начале прошлого года он потребовал от подчиненных активизироваться в социальных сетях и даже там отвечать на вопросы жителей края. То есть сделать из соцсетей этакую дополнительную трибуну для общения с гражданами. Все 36 руководителей подразделений отчитались: аккаунты завели. А начальник управления взял и проверил – послал каждому сообщение. Ответили единицы. Так что в нынешнем году внедрение судебных приставов в социальные сети будет продолжено.

Второе направление по пути открытости – расширение состава участников конкурса-фестиваля для детей «Хрустальные звездочки». В нем, по положению, могут принимать участие дети и сотрудников правоохранительных структур, и государственных служащих. Но так сложилось, на Ставрополье он проводится в узковедомственных рамках. В нынешнем году, считают руководство краевого управления и члены общественного совета, положение надо менять. И пригласить для участия максимально большое количество детей.

Но, согласитесь, только этими мерами проблему «чтобы за погонами было видно лицо» не решить. Я убеждена, что приставы могут и должны предстать перед жителями края не только как высококлассные специалисты, но и как просто люди – занимающиеся спортом, пишущие стихи, катающиеся на велосипедах и лыжах… А то мы их не сильно любим – в силу специфики их работы, надо отметить.

А работается приставам (их, кстати, чуть более 1200 на весь край) весьма непросто. Средняя зарплата у них – 12-14 тысяч рублей. Вместе с другими формами денежного содержания в зависимости от стажа доходит до 17 – 21 тысячи. Согласитесь, немного. А, например, в прошлом году каждый ставропольский пристав взыскал с должников 9 миллионов рублей. А некоторые – даже 14. Но именно зарплаты, а не показатели в работе определяют текучесть приставских кадров. Ниже 20 процентов ежегодно она не бывает. А это значит, что за четыре-пять лет кадровый состав обновляется почти полностью. Это плохо. Но пока выхода нет. Хотя в службе судебных приставов уже несколько лет обсуждается вопрос о возвращении выплаты процента (а такое было) с взысканного долга для стимулирования приставов. Николай Коновалов категорически против такого подхода.

– Конечно, денег хочется, – говорит он. – Но при таком подходе государственная структура превратится в полукоммерческую, которой передан ряд государственных функций. И станет служба судебных приставов не правоохранительной структурой, а, скажем, ООО «Верни долг».

Членов общественного совета интересовала и борьба с коррупцией в собственных рядах приставов. Есть и борьба, и результаты. В российском рейтинге по этому направлению ставропольское управление службы судебных приставов на четвертом месте. В чем секрет? У нас в возбуждении практически всех 15 уголовных дел участвовали и сами приставы. А еще они написали 19 уведомлений о склонении их к получению взятки. Так что самоочищение приветствуется. Кстати, по этим 19 уведомлениям возбуждено 11 уголовных дел против взяткодателей. Наверное, это и есть самая эффективная профилактика коррупции.

И все-таки на чем «горят» приставы? Чаще всего – на квитанциях. То есть на приеме наличных денег от должников. В квитанции – реальная сумма долга, а в ее корешке – гораздо меньше. Но, как показала практика, выявляются такие хищения не позже, чем через неделю после их совершения. Потому что контроль за получением «живых» денег ведется с такой регулярностью. В некоторых других регионах приставов вообще лишили квитанционных книжек. Но это создает неудобства для тех, кто готов погасить долг немедленно.

Вот таким получается портрет судебного пристава Ставрополья, если взгляд чуть перевести с погон на лицо.

член общественного совета УФССП по краю

http://www.stapravda.ru/20170210/v_upravlenii_sudebnykh_pristavov_po_stavropolyu_podveli_itogi_go_100459.html