В Ставрополе прошла олимпиада по ОБЖ среди школьников

И даже манекены «оживают» / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета прошла краевая олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди школьников девятых – одиннадцатых классов.

Организаторы поставили перед участниками непростые задачи. Помимо теоретических знаний «олимпийцам» нужно было продемонстрировать и практические навыки. Цель – заработать максимальное количество баллов, чтобы выступить на Всероссийской олимпиаде по ОБЖ.

…Соревнования проходили два дня. В спортивном зале университета чувствовалось волнение, а на лицах школьников угадывалось большое желание одержать победу. Были, конечно, и слезы из-за неудач, и радостные моменты.

Полоса препятствий состояла из семи отрезков: по выживанию в условиях природной среды, действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оказанию первой помощи пострадавшим. Важны были скорость, точность выполнения заданий.

Насколько почетно занять призовое место, не понаслышке знает Станислава Бушмак – победитель Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ прошлого года. Девушка впервые в составе жюри оценивала школьников. А с нами поделилась секретами победы.

– Помогает желание победить. Если оно есть, то и времени на подготовку уделяешь много, – заметила Станислава. – Еще важно побороть волнение – на всероссийском этапе олимпиады конкуренция большая.

Участниками краевой олимпиады стали 122 школьника. Среди них и десятиклассница из Кировского района Альвина Бавина (на верхнем снимке). Школьница рассказала, что для нее самым сложным оказалось задание по оказанию первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти – манекен никак не хотел «оживать». А в целом впечатления от олимпиады положительные.

http://www.stapravda.ru/20170210/v_stavropole_proshla_olimpiada_po_obzh_sredi_shkolnikov_100457.html