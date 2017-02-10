В Ставрополе проходит выставка руководителя регионального союза дизайнеров
9 февраля в краевом Музее изобразительных искусств открылась выставка «Горизонты Юрия Бударина».
Это пятая персональная экспозиция в творческой биографии бессменного руководителя Ставропольского регионального Союза дизайнеров. Она посвящена 20-летию этой организации и открывает цикл юбилейных мероприятий. Здесь представлены образцы предметного и графического дизайна, инсталляции, материалы, рассказывающие о самом авторе. Вся сознательная жизнь и профессиональная деятельность Юрия Павловича неразрывно связана со Ставропольем. За несколько десятилетий активного творчества им создано более 20 проектов приборов и устройств, внедренных в серийное промышленное производство. Немало интересного сделано и в сфере рекламно-графической продукции. Значительна роль Ю. Бударина в становлении дизайн-образования на Ставрополье, он основал кафедру дизайна в Ставропольском государственном педагогическом институте.