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10 февраля 2017 г.
«Горизонты Юрия Бударина» / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В Ставрополе проходит выставка руководителя регионального союза дизайнеров

9 февраля в краевом Музее изобразительных искусств открылась выставка «Горизонты Юрия Бударина».

Это пятая персональная экспозиция в творческой биографии бессменного руководителя Ставропольского регионального Союза дизайнеров. Она посвящена 20-летию этой организации и открывает цикл юбилейных мероприятий. Здесь представлены образцы предметного и графического дизайна, инсталляции, материалы, рассказывающие о самом авторе. Вся сознательная жизнь и профессиональная деятельность Юрия Павловича неразрывно связана со Ставропольем. За несколько десятилетий активного творчества им создано более 20 проектов приборов и устройств, внедренных в серийное промышленное производство. Немало интересного сделано и в сфере рекламно-графической продукции. Значительна роль Ю. Бударина в становлении дизайн-образования на Ставрополье, он основал кафедру дизайна в Ставропольском государственном педагогическом институте.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_stavropole_prokhodit_vystavka_rukovoditelya_regionalnogo_soyuz_100425.html
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