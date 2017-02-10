В сентябре Ставрополь сможет похвастать интерактивным музеем

Музейный комплекс на Юго-Западе / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Глава Ставрополя А. Джатдоев провел совещание по вопросам реализации в краевом центре проекта Всероссийского исторического комплекса «Россия. Моя история».

Напомним, что благодаря инициативе губернатора В. Владимирова Ставрополь вошел в число приоритетных городов России для реализации названного проекта. Для строительства клмплекса проектировщики выбрали площадку в районе примыкания проспекта Безымянного к улице Западный обход, где с октября прошлого года полным ходом ведутся работы. Срок сдачи в эксплуатацию – сентябрь этого года.

Полезная площадь объекта составит более 6,5 тысячи квадратных метров, на которых разместится несколько выставочных залов, разделенных по историческим периодам. Главная «изюминка» исторического комплекса – это высокотехнологичная начинка: интерактивные сенсорные экраны, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды («живые книги») и даже проекционный купол. Один из выставочных залов будет целиком посвящен истории нашего региона. Над контентом уже трудятся работники культуры и специалисты краевого Музея-заповедника имени Прозрителева и Праве.

По задумке, музей и прилегающая территория станут главным элементом формируемой инфраструктуры проспекта и крупным культурным центром не только города, но и региона. Все это открывает перед краевым центром широкие перспективы в плане дальнейшего развития, в частности, Юго-Западного микрорайона. А одним из центров притяжения этой инфраструктуры будет новая просторная городская площадь. На ней установят 30-метровый постамент с памятником крестителю Руси – святому князю Владимиру.

Архитекторы сегодня работают над оформлением входной группы исторического комплекса, которая, по словам главы краевого центра, должна ярко отражать миссию Ставрополья и нашего города в истории России. Идет проектирование рекреационных и развлекательных зон, сквера с парковыми дорожками, торговыми и культурными объектами. Большое внимание уделяется даже таким деталям, как цветовая гамма, стиль скамеек, фонарей и изгородей. Разрабатывается схема подъездных путей с расположением автобусных остановок и паркингов.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170210/v_sentyabre_stavropol_smozhet_pokhvastat_interaktivnym_muzeem_100445.html