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10 февраля 2017 г.

В Пятигорске разыскивается убийца 89-летней женщины

18 января в одном из домовладений в Пятигорске было обнаружено тело 89-летней женщины с многочисленными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство», рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией о совершенном преступлении, сообщить об этом в следственный отдел пятигорского краевого управления СКРпо телефонам: 8 (879-3) 33-21-42 или на короткий номер 02.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_pyatigorske_razyskivaetsya_ubiytsa_89letney_zhenschiny_100472.html
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