В Пятигорске более 500 человек читают наизусть «Евгения Онегина»

Читаем «Онегина» наизусть / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В день памяти А.С. Пушкина в Пятигорске стартовал поэтический марафон «Онегин» наизусть». Участниками масштабной акции стали более 500 человек, в т. ч. школьники и студенты. В течение двух дней, 9 и 10 февраля, они прочтут наизусть роман в стихах «Евгений Онегин», который по праву считался «энциклопедией русской жизни». Строфы романа звучат под сводами центральной городской библиотеки в сопровождении известных классических музыкальных произведений. По итогам марафона будет издана книга «Евгений Онегин» в Пятигорске», презентация которой намечена на День русского языка и день рождения А.С. Пушкина – 6 июня. Творческий проект призван способствовать повышению интереса к истории и литературному наследию.

http://www.stapravda.ru/20170210/v_pyatigorske_bolee_500_chelovek_chitayut_naizust_evgeniya_onegi_100460.html