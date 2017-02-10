В Пятигорске 500 человек прочли наизусть «Евгения Онегина»

В пятигорской библиотеке 9 февраля стартовал литературный марафон к 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Все желающие смогли прочесть наизусть знаменитый роман «Евгений Онегин» под музыкальные классические композиции.

Изначально идея воплотить такой проект принадлежала члену Общественного совета и Совета женщин Зое Выхристюк. Позже подключились власти: Управление образования, администрации и Дума Пятигорска.

Среди 500 участников, пожелавших почтить память русского классика, ученики и педагоги, студенты из разных стран, воины Росгвардии, ветераны, представители краевой и муниципальной власти:

Министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева, обратилась с приветствием прежде всего к юным участникам. Она выразила надежду, что школьники испытают чувство гордости за Россию и за такое великое дарование в лице поэта, писателя и критика А.С. Пушкина.

Эта литературная акция будет иметь свое продолжение. Пятигорск планирует выпустить собственный уникальный экземпляр «Евгения Онегина», страницы которого будут состоять из рукописных фрагментов строф участников литературного марафона.

П. ГРИН , По материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170210/v_pyatigorske_500_chelovek_prochli_naizust_evgeniya_onegina_100462.html