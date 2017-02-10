В Пятигорске 500 человек прочли наизусть «Евгения Онегина»
В пятигорской библиотеке 9 февраля стартовал литературный марафон к 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Все желающие смогли прочесть наизусть знаменитый роман «Евгений Онегин» под музыкальные классические композиции.
Изначально идея воплотить такой проект принадлежала члену Общественного совета и Совета женщин Зое Выхристюк. Позже подключились власти: Управление образования, администрации и Дума Пятигорска.
Среди 500 участников, пожелавших почтить память русского классика, ученики и педагоги, студенты из разных стран, воины Росгвардии, ветераны, представители краевой и муниципальной власти:
Министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева, обратилась с приветствием прежде всего к юным участникам. Она выразила надежду, что школьники испытают чувство гордости за Россию и за такое великое дарование в лице поэта, писателя и критика А.С. Пушкина.
Эта литературная акция будет иметь свое продолжение. Пятигорск планирует выпустить собственный уникальный экземпляр «Евгения Онегина», страницы которого будут состоять из рукописных фрагментов строф участников литературного марафона.