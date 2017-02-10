В Петровском районе мужчина убил бывшую жену и изнасиловал дочь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и половом сношении с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. На протяжении 2015 года обвиняемый неоднократно вступал в половую связь со своей 15-летней дочерью. В ходе расследования этого уголовного дела, следователями была установлена причастность обвиняемого и к убийству бывшей супруги.

Днем 8 февраля 2016 года он поссорился в бывшей женой, столкнул ее с порога, она упала на землю, ударившись затылком о металлическую арматуру. Женщина скончалась на месте. Обвиняемый накрыл ее тело картонными коробками, после чего вывез в заброшенный сад и закопал. Почти год женщина значилась как без вести пропавшая, об ее исчезновении в правоохранительные органы заявил сам обвиняемый.

Уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/v_petrovskom_rayone_muzhchina_ubil_byvshuyu_zhenu_i_iznasiloval__100471.html