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10 февраля 2017 г.

В Невинномысске осудили гендиректора предприятия за несоблюдение прав работников

В Невинномысске генеральный директор ООО «Фирма «Огнезащитные технологии, работы и материалы» А. Шендерук признан виновным в нарушении требований охраны труда,  которые повлекли за собой смерть человека по неосторожности.

В мае 2016 года Шендерук не обеспечил безопасные условия труда сотрудника. Тот дотронулся до неизолированной токонесущей части электроустановки и погиб от сильного разряда. Суд назначил Шендеруку наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Осужденный также лишен права занимать должности, связанные с надзором за соблюдением работниками требований охраны труда при эксплуатации электроустановок, сроком на 1 год, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_nevinnomysske_osudili_gendirektora_predpriyatiya_za_nesoblyude_100477.html
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