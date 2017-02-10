В Невинномысске осудили гендиректора предприятия за несоблюдение прав работников

В Невинномысске генеральный директор ООО «Фирма «Огнезащитные технологии, работы и материалы» А. Шендерук признан виновным в нарушении требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть человека по неосторожности.

В мае 2016 года Шендерук не обеспечил безопасные условия труда сотрудника. Тот дотронулся до неизолированной токонесущей части электроустановки и погиб от сильного разряда. Суд назначил Шендеруку наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Осужденный также лишен права занимать должности, связанные с надзором за соблюдением работниками требований охраны труда при эксплуатации электроустановок, сроком на 1 год, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

http://www.stapravda.ru/20170210/v_nevinnomysske_osudili_gendirektora_predpriyatiya_za_nesoblyude_100477.html