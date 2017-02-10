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10 февраля 2017 г.

В Нефтекумском районе воры несли автомобильные двигатели в металлолом

 Сотрудники полиции установили, что три двигателя в декабре 2016 года были украдены с территории домовладения местного жителя. Общая сумма ущерба – более 20 тысяч рублей. Злоумышленники шли с ворованными двигателями прямо в пункт приема металла. Как выяснилось, преступление совершили два ранее неоднократно судимых местных жителя, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_neftekumskom_rayone_vory_nesli_avtomobilnye_dvigateli_v_metall_100478.html
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