В Нефтекумском районе воры несли автомобильные двигатели в металлолом

Сотрудники полиции установили, что три двигателя в декабре 2016 года были украдены с территории домовладения местного жителя. Общая сумма ущерба – более 20 тысяч рублей. Злоумышленники шли с ворованными двигателями прямо в пункт приема металла. Как выяснилось, преступление совершили два ранее неоднократно судимых местных жителя, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/v_neftekumskom_rayone_vory_nesli_avtomobilnye_dvigateli_v_metall_100478.html