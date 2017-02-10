В Минераловодском районе в ДТП пострадали два человека

8 февраля около 14 часов на 321- километре федеральной дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «Тойота Королла» не соблюдал дистанцию и столкнулся с «ВАЗом-21101», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 54-летний пассажир иномарки и 10-летняя девочка были госпитализированы. Школьница была пристегнута удерживающим устройством, не соответствующим нормам безопасности. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних 31-летнего водителя привлекут к ответственности.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/v_mineralovodskom_rayone_v_dtp_postradali_dva_cheloveka_100438.html