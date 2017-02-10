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10 февраля 2017 г.

В Минераловодском районе столкнулись три грузовика: 4 пострадавших

Столкнулись 3 грузовика

10 февраля на федеральной трассе «Кавказ» столкнулись три грузовых автомобиля, 4 человека пострадали. ЧП произошло около половины первого ночи на 344-м километре автодороги (территория Минераловодского района), рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автомашины «МАН» с прицепом ехал со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, и столкнулся со стоящими в попутном направлении на крайней правой полосе автомобилем «КамАЗ». Он сдвинулся с места и врезался в еще один «КамАЗом» и сбил двух человек, которые ремонтировали свои автомобили на обочине. Кстати сказать, ремонт вели со всеми мерами предосторожности: были включены аварийные огни и выставлены знаки аварийной остановки.

Водители «МАНа», 37-летний житель Краснодарского края, и «КамАЗа, житель Михайловска доставлены в больницу, как и два ремонтника – 33-летний житель Ставрополя и 37-летний житель Михайловска.

Все машины пока находятся на месте ДТП, ждут приезда владельцев автомобилей. Наряды ДПС обеспечивают сохранность поврежденных автомобилей. Движение осуществляется в штатном режиме.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_mineralovodskom_rayone_stolknulis_tri_gruzovika_4_postradavshi_100470.html
Фотография к статье В Минераловодском районе столкнулись три грузовика: 4 пострадавших
Столкнулись 3 грузовика
Столкнулись 3 грузовика
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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