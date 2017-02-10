В Минераловодском городском округе отремонтируют 27 дворов

Отремонтируют вдвое больше / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В 2016 году в рамках краевой адресной программы в Минераловодском городском округе за 26 миллионов рублей отремонтировали 15 дворовых территорий.

В нынешнем году на эти цели запланировано почти 50 миллионов. Специалисты рассчитывают, что этих средств хватит на то, чтобы привести в порядок 27 дворов многоэтажных домов, причем не только в городе, но и в селах.

http://www.stapravda.ru/20170210/v_mineralovodskom_gorodskom_okruge_otremontiruyut_27_dvorov_100418.html