100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Почему в Ставрополе горят домофоны?
10 февраля 2017 г.
Отремонтируют вдвое больше / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

В Минераловодском городском округе отремонтируют 27 дворов

В 2016 году в рамках краевой адресной программы в Минераловодском городском округе за 26 миллионов рублей отремонтировали 15 дворовых территорий.

В нынешнем году на эти цели запланировано почти 50 миллионов. Специалисты рассчитывают, что этих средств хватит на то, чтобы привести в порядок 27 дворов многоэтажных домов, причем не только в городе, но и в селах.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170210/v_mineralovodskom_gorodskom_okruge_otremontiruyut_27_dvorov_100418.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Общество
В Минераловодском городском округе отремонтируют 27 дворов
Избавляемся от мышей дома: советы и средства
Конфеты на сигареты выменяли у курящих прохожих ставропольские волонтеры
Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне
Сотрудников пятигорской ЭКС поздравили с Днем науки
Минераловодский район
В Минераловодском районе в ДТП пострадали два человека
Какие изменения произошли в Минераловодской таможне за 2016 год
В сельской школе отремонтировали бездействовавший более 10 лет спортзал
В Минераловодском районе девушка-водитель врезалась в здание автотехцентра
В Минеральных Водах начали раздельный сбор твердых бытовых отходов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!