Отремонтируют вдвое больше / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.
В Минераловодском городском округе отремонтируют 27 дворов
В 2016 году в рамках краевой адресной программы в Минераловодском городском округе за 26 миллионов рублей отремонтировали 15 дворовых территорий.
В нынешнем году на эти цели запланировано почти 50 миллионов. Специалисты рассчитывают, что этих средств хватит на то, чтобы привести в порядок 27 дворов многоэтажных домов, причем не только в городе, но и в селах.
http://www.stapravda.ru/20170210/v_mineralovodskom_gorodskom_okruge_otremontiruyut_27_dvorov_100418.html
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