В Кировском районе мужчину задержали за предложение взятки
В Кировском районе мужчина предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. В ноябре 2016 года он в служебном помещении ОМВД России по Кировскому району решил помочь знакомому избежать ответственности за административное правонарушение (пьянку за рулем). Мужчина опустил 12 тысяч рублей в лежавшую на столе шапку врио начальника дежурной части ОМВД. Однако полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, и сразу после передачи денег обвиняемый был задержан, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.