В Александровском районе прошла научная конференция для для младших школьников

На базе средней школы № 2 села Александровского прошла традиционная районная VIII научно – практическая конференция младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку». В конференции принимали участие 25 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений района, рассказали в администрации муниципалитета. Они представили 15 проектов различной направленности. Победителей и призеров жюри выбирало за самые интересные доклады, такие, как «Сколько весит портфель?», «Что мы можем сделать с мусором? Проблема утилизации и вторичной переработки бытовых отходов», «Топиарий – дерево счастья», «Памятники природы Александровского района». Все они награждены грамотами отдела образования района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/v_aleksandrovskom_rayone_proshla_nauchnaya_konferentsiya_dlya_dl_100474.html