Почему в Ставрополе горят домофоны?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
10 февраля 2017 г.

В Александровском районе прошла научная конференция для для младших школьников

На базе средней школы № 2 села Александровского прошла традиционная районная VIII научно – практическая конференция младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку». В конференции принимали участие 25 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений района, рассказали в администрации муниципалитета. Они представили 15 проектов различной направленности. Победителей и призеров жюри выбирало за самые интересные доклады, такие, как «Сколько весит портфель?», «Что мы можем сделать с мусором? Проблема утилизации и вторичной переработки бытовых отходов», «Топиарий – дерево счастья», «Памятники природы Александровского района». Все они награждены грамотами отдела образования района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170210/v_aleksandrovskom_rayone_proshla_nauchnaya_konferentsiya_dlya_dl_100474.html
Фотография к статье В Александровском районе прошла научная конференция для для младших школьников
VIII научно – практическая конференция младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку»
VIII научно – практическая конференция младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку»
Фото:архива администрации Александровского района
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Александровский район
В Александровском районе прошла научная конференция для для младших школьников
Форум молодых педагогов прошел в Александровском районе
Со школьниками Александровского района обсудили опасность наркотиков
Мастер единоборств Шеннон Ритч побывал в селе Александровском
В Александровском районе бывшего пристава-исполнителя обвинили в халатном отношении к работе
Образование
В Ставрополе прошла олимпиада по ОБЖ среди школьников
Ставропольским профильным кадетским классам Росгвардии шефы сделали подарок
Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне
Родители Ставропольского края сдали ЕГЭ успешно
Тактические занятия для ставропольских кадетов провели «Русские витязи»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!