100 тысяч материалов на сайте «Ставрополки» в год столетия газеты
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
10 февраля 2017 г.

В 2016 году Ставропольский филиал Россельхозбанка реализовал 800 монет

По итогам 2016 года Ставропольским филиалом реализовано 800 монет из драгоценных металлов.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», на долю которых пришлось 75% от общего количества продаж. Среди памятных монет высокий спрос отмечен на экземпляры серии «Знаки Зодиака».

«Монеты из золота и серебра пользуются все большей популярностью у населения, как для пополнения нумизматических коллекций, так и в качестве эффективного и безопасного инструмента получения дополнительного дохода от вложения свободных денежных средств», – отметила заместитель директора Ставропольского филиала Банка Елена Гончаренко.

В настоящее время филиал предлагает свыше 100 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170210/v_2016_godu_stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_realizoval_800__100456.html
Россельхозбанк (ссылки по теме)
Россельхозбанк и АККОР обсудили с регионами механизм льготного кредитования аграриев
В 2016 году Россельхозбанк направил на кредитование АПК Ставрополья около 13 млрд рублей
Льготные кредиты для АПК можно будет получить в Россельхозбанке
Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%
В 2016 году Россельхозбанк направил на финансирование сезонных работ на Ставрополье около 3 млрд рублей
Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»
С начала 2016 года в Ставропольском филиале Россельхозбанка открыто более 1000 расчетных счетов
Ставропольский филиал Россельхозбанка реализует монеты с новогодней символикой
В Ставропольском филиале Россельхозбанка запущена система электронной очереди
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
В 2016 году Ставропольский филиал Россельхозбанка реализовал 800 монет
Ставропольпромстройбанк запустил программу привилегий «Мир друзей»
СКФО в числе макрорегионов, показавших рост производства
Не за горами трансплантация органов
Жители Ставрополья должны за воду 530 миллионов рублей
Реклама и PR
«Ростелеком» и «Газпром нефть» будут сотрудничать в области развития Интернета
Россельхозбанк и АККОР обсудили с регионами механизм льготного кредитования аграриев
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России открыли программу семинаров по проекту «Азбука Интернета»
ВТБ в СКФО продолжает увеличивать кредитный портфель
Новинка рынка недвижимости Ставрополья: евротаунхаусы в «Гармонии» за 1,5 млн рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!