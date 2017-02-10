В 2016 году Ставропольский филиал Россельхозбанка реализовал 800 монет

По итогам 2016 года Ставропольским филиалом реализовано 800 монет из драгоценных металлов.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», на долю которых пришлось 75% от общего количества продаж. Среди памятных монет высокий спрос отмечен на экземпляры серии «Знаки Зодиака».

«Монеты из золота и серебра пользуются все большей популярностью у населения, как для пополнения нумизматических коллекций, так и в качестве эффективного и безопасного инструмента получения дополнительного дохода от вложения свободных денежных средств», – отметила заместитель директора Ставропольского филиала Банка Елена Гончаренко.

В настоящее время филиал предлагает свыше 100 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170210/v_2016_godu_stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_realizoval_800__100456.html