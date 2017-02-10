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10 февраля 2017 г.

Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне

Во всех регионах страны стартовал совместный просмотр отечественных фильмов, посвященных ключевым датам истории России. В масштабах государства акция организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». В Невинномысске к ней присоединились 120 студентов вузов и ссузов города.

Как сообщили в администрации города, юноши и девушки просмотрели художественные фильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Летят журавли» и другие. Атмосфера кинопросмотра показала – у молодежи есть неподдельный интерес к истории нашей Родины.

В Невинномысске организатором акции, направленной на сохранение исторической памяти и популяризацию отечественного кинематографа среди широких масс, выступил Молодёжный центр развития личности при поддержке комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170210/studenty_nevinnomysska__uchastniki_vserossiyskogo_prosmotra_film_100449.html
Фотография к статье Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне
Участниками Всероссийского просмотра фильмов, посвященных истории страны, стали студенты Невинномысска
Участниками Всероссийского просмотра фильмов, посвященных истории страны, стали студенты Невинномысска
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне
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