Студенты Невинномысска – участники Всероссийского просмотра фильмов о войне
Во всех регионах страны стартовал совместный просмотр отечественных фильмов, посвященных ключевым датам истории России. В масштабах государства акция организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». В Невинномысске к ней присоединились 120 студентов вузов и ссузов города.
Как сообщили в администрации города, юноши и девушки просмотрели художественные фильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Летят журавли» и другие. Атмосфера кинопросмотра показала – у молодежи есть неподдельный интерес к истории нашей Родины.
В Невинномысске организатором акции, направленной на сохранение исторической памяти и популяризацию отечественного кинематографа среди широких масс, выступил Молодёжный центр развития личности при поддержке комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска