Ставропольскому композитору Виктору Кипору исполнилось 65 лет

Мелодия его души / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Недавно отметил 65-летие известный ставропольский композитор Виктор Кипор. Юбилейный вечер состоится скоро в краевой филармонии, где соберутся сотни поклонников его таланта. И польются со сцены волшебные звуки музыки, в которой вся его жизнь, его любовь, его счастье. Невольно вспоминаются слова нашего великого классика А. Пушкина: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Но и любовь – мелодия...».

Именно мелодичность и лиричность отмечают в творчестве этого автора и многие профессиональные музыканты, и простые слушатели, любители музыки. Виктор Викторович Кипор – член Союза композиторов России, почетный работник образования РФ, почетный работник культуры Ставропольского края, лауреат международных, российских, краевых, городских фестивалей и конкурсов. Сегодня он самый востребованный композитор на Ставрополье. Востребованный и исполнителями, и широкой публикой за присущие его творениям богатство мелодического начала и удивительную пластичность. Это характерно как для его вокальных сочинений, так и для инструментальных. Им написано более трехсот произведений: симфонические пьесы, песни для концертного, камерного и церковного хоров, инструментальная музыка, романсы, эстрадные песни… Как и каждый истинный творец, он имеет определенные жанровые предпочтения: для Кипора это романсы и песни, которые он насыщает какой-то особой мелодической щедростью, каждый раз поражая точностью и тонкостью интерпретации поэтического слова. Так слышать стихи может только тот, кто сам поэт по натуре. И не случайно Виктора Викторовича часто можно встретить с книжкой стихов в руках, он постоянный гость поэтических вечеров в библиотеках Ставрополя, встреч поэтов в Литературном центре.

Он родился в селе Дивном. В 1968-м окончил образцовую музыкальную школу № 1 г. Ставрополя по классу фортепиано. Продолжил обучение в краевом музыкальном училище, потом в Ленинградской консерватории им. Н. Римского-Корсакова, в ГМПИ имени Гнесиных на теоретико-композиторском факультете.

Немало своих произведений композитор посвятил родному Ставрополью. Его вполне заслуженно называют певцом родного края. Песня Виктора Кипора «Город мой» на слова Валентины Слядневой стала победительницей краевого конкурса авторских песен и стихов о Ставрополе. Кстати, В. Сляднева – одна из его любимых авторов, это можно заметить даже по количеству написанных им песен. Особая душевность поэзии Слядневой явно близка композитору, ее герои и образы открывают все новый материал для творчества. Внешняя простота стиха, за которой пульсируют пронзительно-искренние чувства, понятные всем, неизменно вдохновляют композитора, облекающего рифмованные строки в гармоничные мелодии. Так появились «Мое Ставрополье», «Можжевеловый куст», «Посвящение героям Отечества», «Не дай мне Бог обезголосеть…», «Перекресток», «Дочери», «Севастополь», «Знамя Отечества», «Молитва», «Солдатская песня» – все на стихи В. Слядневой. Не менее яркие песенные сочинения написаны композитором на стихи Валентины Нарыжной. Тут их объединила тема истории Отечества, любви к России. Обостренное чувство Родины проникновенно звучит в «Осеннем романсе», песнях «Победа», «Поклон тебе, солдат», «Неизвестный солдат», написанных на стихи В. Нарыжной. Вообще, тема Великой Отечественной войны – одна из главных в творчестве Виктора Кипора, нашедшая отражение в песнях «Давно закончилась война», «Я старый солдат», «Сын полка». Песню «У святого огня» Виктор Кипор посвятил своему отцу-фронтовику, прошедшему всю войну.

Одна из наиболее заметных творческих побед последнего времени – блистательный успех на Международном фестивале-конкурсе «Искусство объединяет мир», который проходил в Сочи. Композиции В. Кипора «Россия златоглавая», «Симфонические танцы», песня-баллада «Гой ты, Русь моя…» вошли в финальную программу, а автор удостоен Гран-при фестиваля в номинации «Композиция», категория «Профи».

Активную творческую деятельность Виктор Кипор успешно сочетает с педагогической работой. Своим ученикам он не устает повторять слова Д. Шостаковича: «Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». Для него самого этот огромный мир открыл свои тона и краски через звуки музыки. В мир большой музыки его ввели педагоги Московского института им. Гнесиных. И сам он, едва окончив Гнесинку, вступил на учительскую стезю – преподавателем детской музыкальной школы № 5 Ставрополя.

Композитор успешно работал с детским музыкальным театром «Вдохновение», многими вокальными, хоровыми, театральными и танцевальными коллективами, в том числе студенческими, молодежными. Фортепианные пьесы Виктора Викторовича с удовольствием играют юные пианисты, а сам автор нередко садится за рояль в дуэте с супругой Людмилой, верной спутницей в жизни и творчестве. Она его настоящая муза, друг, их невозможно представить порознь, настолько гармонично-неразлучна эта замечательная пара талантливых, любящих людей. Виктор и Людмила Кипор посвятили свою жизнь музыке и детям. Много лет отдано ими работе в Ставропольском Дворце детского творчества. Без музыки Виктора Викторовича не обходится ни один праздник во Дворце. Он написал такие милые, добрые музыкальные сказки: «Королева красоты», «Красная шапочка», «Разменный рубль»... И дети с удовольствием участвуют в этих костюмированных представлениях. Каждый спектакль имеет большой успех у юных зрителей и их родителей, собирая неизменные аншлаги.

Когда несколько лет назад известный в Ставрополе вокальный ансамбль «45-я параллель» под управлением хормейстера заслуженного артиста России Валерия Короткова представил новую концертную программу «От сердца к сердцу», публика была поражена виртуозной поп-фантазией на темы известных оркестровых сочинений. Это был смелый эксперимент, занявший четыре месяца работы. Зато каков подбор: «Турецкий марш» Моцарта, «Шутка» Баха, «Сентиментальный вальс» Дворжака, «Танец маленьких лебедей» Чайковского, «Элегия» Массне и, наконец, «Свадебный марш» Мендельсона! Неожиданно было услышать акапельное воплощение знакомых мелодий.

– Всю эту красоту нам помог сделать ставропольский композитор Виктор Кипор, проделавший очень большую и сложную работу по переводу инструментальной музыки в вокальную. Это, можно сказать, наш эксклюзивный репертуар, – в словах В. Короткова слышалась искренняя признательность коллеге, восхищение его интерпретаторским талантом.

Сегодня культурную жизнь нашего края невозможно представить без творчества композитора Кипора. Мелодии Виктора Викторовича давно стали ее неотъемлемой частью, отразив всю глубину прекрасной души этого внешне очень скромного человека. Мелодии его души осеняют нашу жизнь светом любви, светом веры в силу искусства, веры в добро и счастье.

http://www.stapravda.ru/20170210/stavropolskomu_kompozitoru_viktoru_kiporu_ispolnilos_65_let_100399.html