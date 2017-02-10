Необычное учебное пособие / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.
Ставропольским профильным кадетским классам Росгвардии шефы сделали подарок
Хороший подарок в преддверии Дня защитника Отечества получил военно-спортивный городок Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова. Шефы Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России передали профильным кадетским классам Росгвардии специальные столы для ухода за стрелковым оружием.
http://www.stapravda.ru/20170210/stavropolskim_profilnym_kadetskim_klassam_rosgvardii_shefy_sdela_100402.html
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