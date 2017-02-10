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10 февраля 2017 г.
Из Грозного с наградами / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Ставропольские дзюдоисты привезли награды первенства СКФО из Грозного

В Грозном прошло первенство СКФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, являющееся отборочными соревнованиями на чемпионат России. Успешно выступили на нем ставропольские спортсмены. Маргарита Зацепилова первенствовала в весовой категории до 70 кг, а Елизавета Носова и мастер спорта Аскербий Гербеков стали бронзовыми призерами состязаний.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170210/stavropolskie_dzyudoisty_privezli_nagrady_pervenstva_skfo_iz_gro_100461.html
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