Из Грозного с наградами / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Ставропольские дзюдоисты привезли награды первенства СКФО из Грозного

В Грозном прошло первенство СКФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, являющееся отборочными соревнованиями на чемпионат России. Успешно выступили на нем ставропольские спортсмены. Маргарита Зацепилова первенствовала в весовой категории до 70 кг, а Елизавета Носова и мастер спорта Аскербий Гербеков стали бронзовыми призерами состязаний. Сергей ВИЗЕ http://www.stapravda.ru/20170210/stavropolskie_dzyudoisty_privezli_nagrady_pervenstva_skfo_iz_gro_100461.html

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