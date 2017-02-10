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10 февраля 2017 г.

Преступников, ограбивших банк в Ставрополе, ищут

Утром 9 февраля злоумышленники ворвались в один из офисов ставропольского банка на улице Тухачевского. Преступники, угрожая женщине-оператору, успели забрать 700 тысяч рублей. В момент совершения ограбления их спугнула посетительница, зашедшая в помещение. В пресс-службе ГУ МВД России по краю настаивают на том, что кроме факта ограбления и суммы похищенных денег все остальное - домыслы. Однако иной информацией в связи с проводящимися оперативно-розыскными мероприятиями правоохраники пока делиться не намерены.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170210/prestupnikov_ograbivshikh_bank_v_stavropole_ischut_100467.html
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