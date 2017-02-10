На таможне в Минводах за шопинг почти на 70 кг задержали брата и сестру

9 февраля при прохождении таможенного оформления и таможенного контроля задержали одного из пассажиров международного авиарейса «Стамбул - Минеральные Воды». Дело в том, что таможенников насторожила подозрительная однородность содержимого багажа четырех дорожных сумок прилетевшего пассажира. Оказалось, мужчина пытался провезти товарную партию под видом личных вещей, рассказали в пресс-службе Минераловодской таможни.

Прилетевший нарушитель не скрывал, что летал в Турцию на шопинг и привез с собой купленные там вещи: 71 женское платье, мужские костюмы, брюки, туники, шарфы и платки, весом более 26 килограммов. Все покупки предназначались для подарков родственникам. Но характер товара, (некоторые модели были представлены в размерном ряде) говорили о том, что вещи предназначались для продажи. Через десять минут была пресечена еще одна попытка незаконного провоза 42 килограммов одежды. Нарушительницей оказалась сестра мужчины. Она тоже утверждала что 133 вещи разного вида одежды она везет в подарок для родителей, братьев и сестер.

Сейчас более 68 килограммов «подарков» изъяты и находятся в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни.

За незаконный провоз товара в отношении родственников возбуждены дела об административном правонарушении.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170210/na_tamozhne_v_minvodakh_za_shoping_pochti_na_70_kg_zaderzhali_br_100466.html